Gol de Vini, recorde de Modric e show de Lewandowski: Real e Barça embalam antes do El Clásico

Pela décima rodada de La Liga, o Real Madrid contou com a volta de Vinicius Júnior para superar o Celta de Vigo por 2 a 1, neste sábado, fora de casa. Já o Barcelona goleou o Sevilla, por 5 a 1, com bom desempenho de Lamine Yamal e Lewandowski, neste domingo, 20, em casa.

PUBLICIDADE Apesar da vitória, o time merengue passou por dificuldades durante a partida. No primeiro tempo, Kylian Mbappé abriu o placar. Depois de sofrer o empate, o Real Madrid conseguiu reverter o resultado com a assistência do veterano Luka Modric e gol do brasileiro Vini Jr. Modric, aos 39 anos, se tornou o jogador mais velho a atuar com a camisa merengue, superando o ídolo Puskas, em um recorde que perdurava 60 anos.

Vini Jr voltou ao time depois de se recuperar de lesão e marcou o gol que decidiu a partida. O brasileiro vive também a expectativa de conquistar a sua primeira bola de ouro - a premiação será realizada no dia 28 deste mês.

Vini Jr voltou de lesão e decidiu a partida para o Real Madrid Foto: Miguel Riopa/MIGUEL RIOPA

Outro brasileiro indicado a premiações é Endrick. Um dos indicados ao Golden Boy 2024, o atacante também vive a expectativa de atuar em seu primeiro El Clásico.

O Barcelona, por sua vez, convenceu ao golear o Sevilla em casa. O time catalão manteve a vantagem de três pontos e a liderança do campeonato espanhol. Os destaques ficaram com o polonês camisa nove, Robert Lewandowski ao marcar dois gols na partida.

O brasileiro Raphinha mais uma vez teve um bom desempenho. Em nova posição, o atleta vem crescendo na temporada pelo clube e também na seleção brasileira, e é um dos destaques do time catalão para o próximo confronto.

A equipe do técnico alemão Hans Flick vem tomando forma e conta com o retorno de jogadores importantes para enfrentar o seu rival. As novidades são Gavi, Dani Olmo e também o holandês Frank De Jong, que tem o maior salário do elenco e não entra em campo desde abril, quando machucou o tornozelo diante do Real Madrid.

O clássico será disputado no próximo sábado, 26, no estádio Santiago Bernabéu, às 16h,