Grêmio x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Grêmio, mandante, chega para o duelo após boa vitória diante do Fluminense, de virada, pela Copa Libertadores. Reinaldo marcou dois gols no triunfo, de virada, por 2 a 1, no estádio Couto Pereira. A equipe se recupera após eliminação nos pênaltis diante do Corinthians pela Copa do Brasil. O time tricolor ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão, a três pontos justamente do Corinthians, primeiro no Z-4.

Já o Bahia está na sétima colocação e voltou a vencer na última rodada após cinco jogos no Brasileirão (dois empates e três derrotas no período). Se surpreender o Grêmio, pode terminar a rodada dentro do G-6, dependendo dos resultados de Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras – que se enfrentam em clássico paulista.