Guardiola quer disputar uma Copa e diz que pressão é natural, como era com Pelé, Romário e Neymar

Com uma grande coleção de títulos expressivos nas passagens que teve pelo Barcelona, Bayern de Munique e agora no Manchester City, Guardiola já esteve no radar da CBF para comandar a seleção brasileira. As conversas, no entanto, nunca foram formalizadas. Ele é um treinador caro do futebol europeu.

O sucesso no futebol inglês à frente do Manchester City também alçou o seu nome ao cargo de candidato a treinador da Inglaterra, que já foi comandada por técnicos estrangeiros. Envolvido no projeto de tornar a sua equipe uma potência no país, ele nunca levou essa conversa à frente.