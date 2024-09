Holsten Kiel x Bayern na Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A missão de conquistar seus primeiros pontos será difícil diante do Bayern. O clube de Munique ainda não perdeu nesta temporada, considerando ainda os jogos de pré-temporada, e está de olho no título alemão. Isso porque uma sequência de onze títulos seguidos foi interrompida pelo Bayer Leverkusen na última edição.

Para o jogo, o ex-zagueiro e treinador do Vincent Kompany terá algumas ausências por lesão. O técnico ainda tem dúvidas se poderá contar com o meia-atacante Sané, que vem se recuperando de lesão e foi ausência nas últimas partidas e o jovem Arijon Ibrahimović, de 18 anos, que não enfrentou o Freiburg na última rodada também por lesão. Outros nomes que seguem se recuperando no departamento médico são Peretz, Ito, Stanisic e Buchmann.