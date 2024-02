Inter de Limeira x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

A tranquilidade do São Paulo na reta final do Paulistão depende de uma vitória sobre a Inter de Limeira, em duelo marcado para as 21h35 desta quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília. Atrasado por causa da disputa da Supercopa do Brasil vencida pelos são-paulinos diante do Palmeiras, o jogo da quinta rodada pode estabilizar a situação do time, que está há quatro partidas sem vencer.

Em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 15 pontos do terceiro colocado São Bernardo, a equipe paulistana tem a oportunidade de roubar a liderança do Novorizontino, dono de 18 pontos, pois, se vencer, iguala a pontuação e leva a melhor no saldo de gols.

Inter de Limeira e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, no Mané Garrincha. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE A busca pela recuperação deve ter um fator novo, embora incerto quanto aos frutos que pode trazer. James Rodríguez, que não vinha sendo aproveitado e chegou a pedir para deixar o clube, mudou de ideia e está disponível para o jogo em Brasília, local da partida porque a Inter vendeu o mando. Depois de acertar a permanência, o colombiano foi inscrito no Campeonato Paulista no lugar de Luiz Gustavo, que rompeu o tendão de aquiles e foi retirado da lista, conforme permitido pelo regulamento. Além de ter James como nova opção, o treinador tricolor conta com o retorno da dupla de zaga Arboleda e Diego Costa, ambos novamente à disposição após cumprirem suspensão. Lucas e Wellington Rato, que entraram no segundo tempo durante o empate por 1 a 1 com o Guarani, devem voltar ao time titular.

O jogo desta quarta deve ser acompanhado em massa também pelos torcedores de um dos principais rivais do São Paulo, já que uma vitória da Inter de Limeira tira as chances de classificação do Corinthians para a segunda fase. O time limeirense é o segundo colocado do Grupo C, com 14 pontos, empatado com o terceiro Mirassol e quatro atrás do líder Red Bull Bragantino. Já os corintianos estão em quarto, com dez, e podem fazer no máximo 16 pontos. Caso a Inter vença, chega aos 17.

Para tentar eliminar o adversário na briga pela classificação, a Inter de Limeira terá o retorno do volante Gustavo Bochecha, antes suspenso. Poupado na rodada passada, Everton Brito deve voltar a aparecer entre os titulares. Os lesionados JP Galvão, Zé Mario e Juninho continuam como desfalques.

INTER DE LIMEIRA X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA: 27/02 (quarta-feira).

27/02 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h35 (horário de Brasília).

21h35 (horário de Brasília). LOCAL: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF).

ONDE ASSISTIR INTER DE LIMEIRA X SÃO PAULO AO VIVO

Record (TV aberta)

Paulistão Play (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTER DE LIMEIRA X SÃO PAULO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César Morais; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Buchecha; Everton Brito, Quirino e Andrew. Técnico: Júnior Rocha.

- Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César Morais; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Buchecha; Everton Brito, Quirino e Andrew. Júnior Rocha. SÃO PAULO - Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Welington Rato, Lucas e Michel Araújo (Luciano); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE LIMEIRA E SÃO PAULO