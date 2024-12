Juventude x Cruzeiro hoje no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Desde o revés na final da Copa Sul-Americana, a equipe celeste exibe um mal desempenho em jogos importantes para a classificação da Libertadores 2025. A virada sofrida diante do Palmeiras, em casa, por 2 a 1, foi mais um momento de frustração na temporada. Agora, na última rodada do campeonato, o Cruzeiro visita o Juventude, neste Domingo, às 16h (Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, a vitória é imprescindível para a sonhada vaga do time de Belo Horizonte.

Todas as chances do Cruzeiro disputar a fase preliminar do torneio continental, estão em uma possível combinação de resultados na última rodada do Brasileirão. Além da vitória diante do Juventude, o time celeste precisa que aconteça um tropeço do Bahia, em Salvador, contra o já rebaixado Atlético-GO. Na 9ª colocação na tabela, o pressionado técnico Fernando Diniz, conquistou apenas duas vitórias em 14 jogos disputados pelo clube.

Cruzeiro x Juventude Foto: ESTADAO

Do outro lado, o Juventude respira aliviado pela permanência da equipe na elite do futebol brasileiro. A vitória fora de casa, diante do apático São Paulo, no Morumbis, além de garantir a manutenção do clube na elite do futebol brasileiro, trouxe uma esperança de classificar o grupo para a Copa Sul-americana em 2025. Para isso ser possível, o time de Caxias do Sul depende somente de si, basta vencer o Cruzeiro em casa e assegurar a vaga para a competição continental.

JUVENTUDE x CRUZEIRO : SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

Data: 8/12

8/12 Horário: 16h

16h Local: Estádio Alfredo Jaconi

Publicidade

ONDE ASSISTIR A JUVENTUDE E CRUZEIRO AO VIVO

Premiere 2

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca, Erick Farias ,Lucas Barbosa e Gabriel Taliari Técnico: Fábio Matias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUDE E CRUZEIRO

São Paulo 1 x 2 Juventude

Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras