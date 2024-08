Las Palmas x Real Madrid no Campeonato Espanhol: onde assistir, horário e escalação

Na sexta colocação, o Real Madrid se reforçou nesta temporada com Kylian Mbappé, para formar o trio BMV (Jude Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior). Além disso, conta com Endrick, que em sua primeira partida no Campeonato Espanhol precisou de apenas 11 minutos para ir às redes. Marcou o terceiro gol dos merengues na vitória por 3 a 0 sobre o Valladolid.

Uma vitória não permite que o Real Madrid assuma a liderança, mas aproxima a equipe do Barcelona, líder da competição até o momento, com três vitória em três jogos, sob o comando de Hansi Flick. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, enfrenta um Las Palmas que disputa sua edição consecutiva de LaLiga. Com uma derrota e um empate até aqui, a equipe ocupa a 17ª colocação na tabela.