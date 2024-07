Vídeo: mãe de jogador do Uruguai desmaia após confusão em jogo da Copa América

Durante a confusão entre torcedores de Uruguai e Colômbia após a semifinal da Copa América, a mãe do volante uruguaio Ugarte desmaiou na arquibancada e precisou de atendimento médico.

A confusão iniciada no fim da partida aconteceu no setor onde familiares de jogadores da Celeste estavam. Identificada como Mabel, a mulher passou por acompanhamento com o departamento médico da seleção e saiu pelo gramado em uma cadeira de rodas.

Los jugadores de Uruguay increpan a aficionados al término de la semifinal contra Colombia en la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Julia Nikhinson) Foto: Julia Nikhinson/AP

PUBLICIDADE Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que jogadores do Uruguai sobem até a arquibancada para defender seus familiares e retirá-los da confusão. A partida terminou 1 a 0 para a Colômbia, que se classificou para a final e irá enfrentar a Argentina na partida que acontecerá no próximo domingo, dia 14 de julho, às 21h (horário de Brasília). Jogadores como o centroavante uruguaio Darwin Núñez trocaram socos com torcedores colombianos. O camisa nove chegou a levar uma pancada no rosto e tentou revidar para arremessar uma cadeira na torcida rival, mas foi impedido por companheiros e outros torcedores.

O zagueiro José Giménez descreveu a situação como um “desastre” durante uma entrevista após a partida. “Uma parte da torcida atacando as nossas famílias, muitos de nós com crianças pequenas. Espero que os organizadores percebam, isso acontece sempre, torcedores embriagados que se comportam assim”, reclamou o atleta do Atlético de Madrid.

Veja vídeos da confusão e mãe de Ugarte deixando o estádio de cadeira de rodas.