Auxiliar de Zubeldía questiona amarelo a Luciano por comemoração: ‘Na Europa, festejam assim’

Cuberas, que não quis comentar sobre a briga no final do jogo, descartou a possibilidade de o São Paulo abdicar da disputa de algum campeonato, pois disputa também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. No Brasileirão, o time está na sexta colocação, com 38 pontos.

“Estamos no São Paulo, aqui tem que ganhar e competir em tudo o que entra. Viemos para ganhar, independentemente se joga um ou outro, tivemos uma equipe protagonista, quando melhor estávamos veio a expulsão que não entendo o primeiro amarelo. Jogamos como uma equipe protagonista, nos apresentamos, levamos o gol e seguimos buscando, tivemos situações, quando melhor estávamos chegou a expulsão. Ficamos na bronca, mas o jogo foi bom, contra uma equipe grande. A partir de amanhã vamos pensar na Copa Libertadores e a partir daí é jogo a jogo”, disse o auxiliar.