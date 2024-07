Fracasso de Harry Kane e título da Espanha divertem a web; confira os memes da final da Eurocopa

O título da Espanha diante da Inglaterra rendeu uma série de memes na internet e nas redes sociais. Além de exaltar a conquista espanhola, os internautas não perdoaram a derrota de Harry Kane. Com isso, o atacante do Bayern de Munique continua sem nenhum título em sua carreira – são seis finais disputadas, com nenhum triunfo.

Harry Kane nunca conquistou um título em sua carreira. Foto: Manu Fernandez/AP

O Estadão separa a seguir os melhores memes da decisão da Eurocopa, que rendeu à Espanha seu quarto título na competição e tornou a seleção a maior campeã da história do torneio.

Na segunda decisão consecutiva de Eurocopa, a seleção inglesa ficou novamente com o vice-campeonato. Das campeãs mundiais da Europa, a Inglaterra é a única que nunca conquistou a competição continental.

Será que tem “zica”? Harry Kane nunca conquistou um título sequer ao longo de sua carreira. O atacante já defendeu Tottenham, Bayern de Munique e Inglaterra ao longo dos anos, mas nunca levantou um troféu.

Com Estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, entre outros títulos, o Brasil pode ser uma alternativa, segundo os internautas para Kane ser campeão como jogador.

Cotado para a disputa para ser Bola de Ouro neste ano, o desempenho de Jude Bellingham não impressionou na decisão da Eurocopa. Será que o volante do Real Madrid continua como favorito na disputa do prêmio?