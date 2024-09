Às vésperas da possível estreia de Memphis Depay com a camisa do Corinthians neste sábado, contra o Atlético-GO, Diego Simeone, que trabalhou com o atacante no Atlético de Madrid, relembrou a passagem do holandês pela capital espanhola. O jogador holandês permaneceu duas temporadas no Atleti, de janeiro de 2023 a julho de 2024, e disputou 40 jogos, com 13 gols marcados.

“Sempre bom que os grandes jogadores vão para as ligas da América do Sul. Dão mais prestígio e valor a elas. Memphis é um jogador extraordinário. Espero que ele possa dar à sua equipe (Corinthians) tudo que tem, porque tem uma qualidade enorme”, afirmou o treinador do Atleti à ESPN.

Memphis foi contratado pelo Atlético de Madrid em janeiro de 2023, por 3 milhões de euros, junto ao Barcelona. A decisão de trazer o holandês se deu após a saída de João Félix, emprestado ao Chelsea. No entanto, apesar de um início promissor, precisando de apenas três jogos para marcar seu primeiro gol com a equipe, sofreu com lesões em sua passagem por Madri.

Memphis Depay foi apresentado à torcida corintiana antes de duelo com o Juventude pela Copa do Brasil. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Nessas duas temporadas que defendeu o Atlético de Madrid, Memphis ficou 237 fora por lesões musculares. Ao todo, somando jogos do clube espanhol e da seleção holandesa, foram 40 partidas em que o atacante não foi relacionado por problemas musculares. O plano do Corinthians é que Memphis esteja à disposição do técnico Ramón Díaz neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-GO no Brasileirão. Desde que foi anunciado na Neo Química Arena na última quarta-feira, o atacante realizou trabalhos com e sem a bola no CT Joaquim Grava para que pudesse ter condições de entrar em campo. A tendência, por não jogar uma partida oficial desde julho, é de que comece o jogo entre os reservas.

A contratação de Memphis foi bancada pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, que reservou R$ 57 milhões para um reforço de impacto ao longo dos três anos de contrato com o clube. Ao todo, o pacote do holandês no Brasil custará cerca de R$ 70 milhões, do qual o clube terá que aportar pouco mais de R$ 13 milhões. Ele recebe um salário mensal próximo de R$ 3 milhões.