O Atlético Monte Azul é o campeão da Copa Paulista. Na tarde deste sábado, 12, a equipe venceu por 1 a 0 o Votuporanguense e depois bateu o adversário por 4 a 3 nos pênaltis. A segunda partida da final foi disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O novo campeão da Copa Paulista é uma SAF que tem como sócios o pai de Neymar e o ex-atacante Emerson Sheik.

No jogo de ida, na Arena Plínio Marin, o Votuporanguense havia vencido pelo mesmo placar. O duelo da volta foi disputado em Mirassol devido a irregularidades no gramado do estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.

Campeão da Copa Paulista, o Monte Azul agora decidirá se jogará a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 ou a Copa do Brasil para a próxima temporada. Vice-campeão, o Votuporanguense disputará a competição nacional inversa à escolhida pelo adversário.

Atlético Monte Azul se sagrou campeão da Copa Paulista neste sábado. Foto: Rodrigo Corsi/FPF