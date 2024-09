Primeira partida do Nacional depois da morte de Izquierdo é marcada por homenagens e emoção

O Nacional-URU venceu o Liverpool neste domingo, na primeira partida após a morte do zagueiro Juan Izquierdo. O gol foi anotado por Elvis López, o que marcou o jogo foram as homenagens feitas pelo clube a Izquierdo antes da partida começar.

Todos os jogadores do Nacional entraram em campo com uma camisa com o nome do zagueiro e o número 3, que era o que ele usava. Eles foram vistos emocionados, e alguns chegaram a chorar enquanto estavam perfilados. Além disso, a família do jogador esteve presente no gramado e houve uma longa salva de palmas antes da bola rolar.

Torcedores levam camisas personalizadas com nome e número de Izquierdo Foto: Dante Fernandez/AFP

Nas arquibancadas os torcedores do clube também prestaram sua homenagens. Faixas com o nome de Izquierdo foram estendidas, e também foram vistas camisas personalizadas com o nome do jogador e bandeirões.

Juan Izquierdo faleceu na terça-feira, 27, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. O jogador desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores. Ele foi levado ao hospital Albert Einstein, onde foi atendido e ficou internado até ser constatada a morte.

O capitão do time, Diego Polenta, usou uma braçadeira personalizada, com a foto de Izquierdo Foto: Dante Fernandez/AFP

A família do jogador esteve presente no gramado durante as homenagens, antes do início do jogo. Foto: Dante Fernandez/AFP

Os jogadores entraram com camisas personalizadas com nome e número de Izquierdo e se emocionaram antes do início da partida. Foto: Dante Fernandez/AFP

Faixas com o nome da jogador foram vistas nas arquibancadas. Foto: Dante Fernandez/AFP

Torcedores também levaram camisas personalizadas com nome e número de Izquierdo. Foto: Dante Fernandez/AFP

Carreira de Juan Manuel Izquierdo

PUBLICIDADE Nascido em Montevidéu, Izquierdo tinha 27 anos e atuava profissionalmente desde 2018, quando estreou pelo Atlético Cerro, modesta equipe da capital uruguaia. Na temporada seguinte, o zagueiro se transferiu para o Peñarol, mas entrou em campo apenas em cinco jogos.