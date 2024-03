Napoli x Juventus: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Napoli, que vem de uma goleada por 6 a 1 aplicada sobre o Sassuolo, divide suas atenções com a Liga dos Campeões. Daqui a oito dias, decide as oitavas de final com o Barcelona, no Camp Nou, depois de empatar por 1 a 1 em casa na rodada de ida. Na liga nacional, ocupa a oitava colocação, com 40 pontos, bem distante da Juventus, vice-líder com 57.

O time juventino, que disputa apenas a Copa da Itália em paralelo ao Italiano, venceu o Frosinone no fim de semana passado, colocando fim a uma série de quatro jogos sem vitória. Apesar da recuperação, continua longe da líder Inter de Milão, isolada com 69 pontos.