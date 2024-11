Neymar de volta ao Santos? O que sabemos sobre

Nos últimos dias, ganhou força o rumor de que Neymar pode voltar ao Santos em 2025, ano em que o clube retorna à Série A do Brasileirão após o título da Série B. O jornalista César Luis Merlo, renomado no mercado de transferências sul-americano, cravou a volta do ex-camisa 10 ao Peixe no domingo.

Merlo afirmou que o Santos já tem um acordo com Neymar e que a rescisão com o Al Hilal, com quem o jogador tem contrato até julho de 2025, estaria sendo trabalhada. A ideia do clube brasileiro seria anunciá-lo ao fim da Série B, no próximo domingo.

Neymar Santos Instagram Foto: @neymarjr via Instagram

Segundo apurou o Estadão, o staff do jogador não confirma essa informação. “Não é verdadeira”, disse uma fonte. O próprio empresário de Neymar, Pini Zahavi, disse ao jornalista Fabrizio Romano que isso não procede.

"Não há negociações em andamento para Neymar deixar o Al-Hilal. Ele está sob contrato e muito feliz lá. O pai de Neymar e eu somos as únicas pessoas que podem falar sobre o futuro de Ney. Não sei de onde vêm os rumores recentes". Na última semana, em entrevista ao Estadão, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, admitiu que há de fato um projeto concreto para trazer Neymar de volta. Porém, isso não significa que um acordo tenha sido feito.

“Eu não tenho nenhuma novidade do capítulo Neymar. Aguardamos as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento para que, no momento em que se definir, aí sim o Santos possa fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar”, afirmou Teixeira, em coletiva no domingo

O “globoesporte.com” informa que há uma reunião agendada entre Neymar pai, que cuida da carreira do filho, e Teixeira nesta semana.

Neymar está em baixa no Al Hilal, não sendo nem inscrito na liga saudita no time comandado por Jorge Jesus. Ele retornou a campo depois de um ano tratando de uma cirurgia no joelho no final de outubro. Mas atuou apenas em dois jogos, somando 43 minutos, antes de sofrer uma lesão muscular e ter que parar por pelo menos mais um mês.

Em um ano e meio no Al Hilal, foram apenas sete jogos, com um gol e duas assistências. Neste período, o atleta tem figurado mais nas páginas de fofoca e aparecido em eventos como celebridade do que em coisas relacionadas ao futebol.