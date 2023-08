Neymar no Al-Hilal: mais de R$ 2 milhões por post e avião particular estão entre as regalias

É apenas questão de tempo para que Neymar seja anunciado como o mais novo reforço do Al-Hilal e seja mais um astro do futebol mundial a atuar na Arábia Saudita. Com salário especulado em 80 milhões de euros, cerca de R$ 430 milhões, o brasileiro não vai seguir para a equipe saudita “apenas” pelos ganhos mensais. De acordo com o site Foot Mercato, o camisa 10 da seleção brasileira fechou um contrato repleto de regalias e pode ganhar muitos milhões a mais.

Segundo a publicação, o acordo entre Neymar e o time saudita conta com uma cláusula que promete um pagamento de 500 mil euros, cerca de R$ 2,7 milhões, por post ou stories em sua conta no Instagram, que conta com mais de 211 milhões de seguidores, falando sobre a Arábia Saudita. Além disso, o jogador ganhará 80 mil euros, cerca de R$ 430 mil, por vitória, terá uma equipe completa a disposição em sua mansão durante 24h, um avião particular e poderá morar com Bruna Biancardi mesmo não sendo casado legalmente com ela, o que por lei é proibido no país.

As regalias propostas para Neymar em contrato se assemelham muito com o que foi ofertado para Cristiano Ronaldo, que foi a primeira grande estrela do futebol mundial a ir para a Arábia Saudita quando fechou contrato com o Al-Nassr em janeiro de 2023.

Neymar terá regalias acertadas em contrato para sua ida para a Arábia Saudita Foto: AP Photo/Michel Spingler

O Al-Hilal é, de longe, o time da Arábia Saudita que mais gastou na janela de verão europeu. Até a chegada de Neymar, o clube já tinha gasto cerca de 190 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão, para contratar Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Malcom. É esperado que o time saudita pague 100 milhões de euros pela contratação do astro brasileiro. O valor seria o maior da história já pago por uma equipe de fora da Europa por um atleta.