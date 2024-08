Manchester United x Fulham na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

As últimas temporadas não foram de sucesso para o Manchester United. Oitavo colocado na última edição a equipe de Erik ten Hag quer mirar alto e e ter uma Premier League mais competitiva neste ano. O ponta pé para a jornada será diante do Fulham, nesta sexta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília) no Old Trafford, em Manchester.

O técnico holandês já deve contar com a participação do zagueiro compatriota Matthijs de Ligt, contratado junto a Juventus, da Itália, na última semana. Outra novidade da janela de transferências é o atacante Joshua Zirkzee, também da Holanda, e que atuou no Bolgna, da Itália, na temporada passada. O jogador deve estar no onze inicial de ten Hag.

Manchester United x Fulham: onde assistir ao vivo e escalação Foto: Arte/Estadão

No time adversário, o técnico português Marco Silva terá os brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz à disposição. O meia atuou com o Brasil na Copa América de 2024 e é um destaques da equipe, foi o maior assistente da temporada passada. Já Muniz, que é cria do Flamengo, foi o artilheiro do time na última edição com nove gols e é nome certo na equipe de Silva.

SAIBA TUDO SOBRE MANCHESTER UNITED X FULHAM PELA PREMIER LEAGUE

Data: 16/08/2024.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER UNITED X FULHAM PELA PREMIER LEAGUE

Disney + (nos canais ESPN) - streaming

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez e Mazraoui; Casemiro, Mainoo, Amad Diallo e Bruno Fernandes; Rashford e Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FULHAM

Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey e Robinson; Lukic, Reed, Iwobi, Andreas Pereira e Smith Rowe; Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.