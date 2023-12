Mundial de Clubes: onde assistir, times, tabela e detalhes da competição

Campeão da Libertadores 2023, o Fluminense começa sua jornada em busca do primeiro titulo do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira, dia 18. Disputada em Jeddah, na Arábia Saudita, a competição organizada pela Fifa e que reúne os clubes campeões de cada continente, porém, começa antes. O jogo de abertura, entre Al-Ittihad, que pode ser o rival da equipe brasileira nas semifinais, e Auckland City, acontece nesta terça-feira, às 15h (de Brasília).

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tem em seu elenco o astro Karim Benzema, eleito melhor do mundo em 2022, além de N’Golo Kanté e do brasileiro Fabinho. O clube saudita, que garantiu a vaga no torneio por ser o campeão da principal liga do país-sede, joga a fase preliminar contra o Auckland City, time da Nova Zelândia e campeão da Liga dos Campeões da Oceania. O vencedor pega o Al-Ahly, do Egito, que conquistou o título continental africano. Este jogo, das quartas de final, estará marcado para sexta-feira, às 15h (de Brasília).

O grande favorito a ganhar a competição é o poderoso Manchester City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola. O time inglês estreia na próxima terça-feira, às 15h, contra León (México) ou Urawa Red Diamonds (Japão).

O Mundial deste ano será o último no formato atual, contando com sete equipes, de diferentes continentes e mais um representante do país-sede. O torneio vai ganhar em alcance e tamanho a partir de 2025, com 32 times, nos Estados Unidos. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos no novo Mundial.

Campeão da Libertadores, Fluminense estreia no Mundial de Clubes dia 18 Foto: Pablo Porciúncula/ AFP

MUNDIAL DE CLUBES: DATA, LOCAL E ESTÁDIOS

Datas : de 12 a 22 de dezembro.

: de 12 a 22 de dezembro. Local : Jeddah, Arábia Saudita.

: Jeddah, Arábia Saudita. Estádios: King Abdullah Sports City e Prince Abdullah Al Faisal Stadium.

ONDE ASSISTIR AO MUNDIAL DE CLUBES

Globo (TV aberta, apenas semifinais e final).

(TV aberta, apenas semifinais e final). SporTV (TV paga).

(TV paga). Cazé TV (transmite todo os jogos de graça, no YouTube).

TODOS OS CONFRONTOS DO MUNDIAL DE CLUBES

Fase preliminar - 12/12, terça-feira

15h - Al-Ittihad x Auckland City

Quartas de final - 15/12, sexta-feira

11h30 - León x Urawa Red Diamonds

15h - Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City

Semifinais - 18/12, segunda-feira

Fluminense x Al Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City

x Al Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City Manchester City x León ou Urawa Red Diamonds

Final - 22/12, sexta-feira, às 15h