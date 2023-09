Osasuna x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

O atual campeão do Campeonato Espanhol entra em campo neste domingo, 3. Jogando fora de casa, o Barcelona enfrenta o Osasuna, em bom momento no torneio, valendo a perseguição ao Real Madrid, que está embalado na liderança da atual edição com 100% de aproveitamento. Uma vitória é essencial para os dois se manterem na parte de cima da tabela.

Jagoba Arrasate terá somente o desfalque de Darko Brasanac e deve contar com quase força máxima da equipe que ganhou dois de três jogos na liga até o momento. Xavi Hernández, por sua vez, não contará com alguns nomes importantes, como Araújo e Pedri, também machucados. O brasileiro Raphinha deve ser titular no ataque blaugrana.

Raphinha deve ser titular do ataque do Barcelona no duelo com o Osasuna. Foto: Alvaro Medranda/AP Photo

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Pamplona, Espanha.

: Pamplona, Espanha. ESTÁDIO : El Sadar.

: El Sadar. DATA : 03/09/2023

: 03/09/2023 HORÁRIO: 16h (Horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

OSASUNA : Herrera; Areso, Catena, David García e Cruz; Robert Ibáñez, Muñoz, Barja, Oroz e Arnáiz; Rubén García. Técnico : Jagoba Arrasate.

: Herrera; Areso, Catena, David García e Cruz; Robert Ibáñez, Muñoz, Barja, Oroz e Arnáiz; Rubén García. : Jagoba Arrasate. BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen e Balde; Romeu, De Jong e Gundogan; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi Hernández.

ÚLTIMOS RESULTADOS