Patryck, do São Paulo, recebe alta do hospital após susto no clássico com o Palmeiras

O lateral-esquerdo Patryck, do São Paulo, que se machucou no clássico diante do Palmeiras no fim de semana, e chegou a ficar desacordado em campo, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira. De acordo com comunicado do clube, o atleta permanece em repouso domiciliar respeitando o protocolo de concussão.

A previsão é de que o atleta retorne às atividades normais juntamente com o grupo na próxima semana para cumprir os trabalhos no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Patryck teve alta do hospital nesta terça-feira, após susto durante clássico com o Palmeiras. Foto: @patrycklanza via Instagram

O atleta, que teve constatada uma fratura na clavícula após o trauma sofrido durante o clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, já está em tratamento.