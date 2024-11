Por que Endrick não foi convocado? Entenda o que levou Dorival a deixar jogador fora da seleção

Dorival fez questão de ressaltar a importância que Endrick teve em partidas da seleção. “Foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós”, afirmou o treinador que disse que este momento, sem entrar em campo, é normal. “Ele está em um momento de transição, vivendo na maior equipe do futebol. Um processo natural. Uma chegada, adaptação. Tudo isso demanda um pouco de tempo”, finalizou.

O fato de não estar presente na lista para os jogos dessa rodada não significa que Endrick não possa ser convocado no futuro. “As portas não estão fechadas. Ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele. E tudo é questão de ele se recolocar dentro do seu clube, com calma e com paciência para que ele brigue novamente pelo seu espaço”, afirmou Dorival.