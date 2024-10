Por que Lucas Paquetá foi convocado para depor na CPI de manipulação de resultados?

Lucas Paquetá foi convocado para depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Dois dias após ver seu tio, Bruno Tolentino, e Deolane serem intimados a comparecer para prestar esclarecimentos na comissão parlamentar instaurada no Senado, o meio-campista da seleção brasileira também foi oficialmente convocado. A ação foi anunciada pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

“Vamos já declarar aqui o seguinte: transformar o convite feito ao Paquetá em convocação oficialmente”, afirmou o senador ao fim da sessão de quarta-feira. O depoimento está marcado para o dia 29 de outubro, uma terça-feira. O Estadão explica, a seguir, os motivos que levaram a CPI a convocar o jogador do West Ham.

Paquetá está sendo investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por má conduta em quatro jogos do West Ham, no Campeonato Inglês, entre 2022 e 2023, nos quais ele teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores. O jogador nega as acusações, mas terá de se explicar ao Senado nacional também. A reportagem entrou em contato com o estafe do jogador, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Lucas Paquetá foi convocado para depor na CPI da Manipulação de Resultados. Foto: Ettore Chiereguini/AP

PUBLICIDADE O Senado nacional investiga denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, justamente com foco no mercado de apostas esportivas, e quer explicações de Paquetá, mesmo com seu caso ocorrendo na Inglaterra. O meia tinha uma audiência agendada para março de 2025, mas com a convocação deve comparecer antes. O nome de Paquetá retornou à pauta brasileira após uma reportagem publicada pelo Uol sobre as transferências bancárias de familiares do meio-campista para Luiz Henrique, do Botafogo. Além disso, a publicação foi anexada à investigação em curso na FA, na Inglaterra.

Paquetá está na mira do tribunal por cartões amarelos “suspeitos” recebidos os partidas diante do Leicester em 2022, contra o Aston Villa, o Leeds United e o Bournemouth em 2023, todos no Campeonato Inglês. A Investigação já dura um ano. Contudo, pode até ser banido do futebol caso se comprovem as fraudes. A FA fez mais duas denúncias ao jogador. De acordo com o The Sun, agora por “obstrução à investigação” já que ele se desfez do celular que era analisado pela entidade britânica.

O meia vem defendendo seu clube na Inglaterra e a seleção brasileira, com a qual está neste momento para a disputa das Eliminatórias, enquanto não se comprova sua participação no esquema de apostas. Em 2023, quando o caso veio à tona, o jogador foi cortado da convocação de Fernando Diniz. Ele retornou a defender o Brasil neste ano, já sob o comando do treinador Dorival Júnior.