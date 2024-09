Quando a seleção brasileira volta a jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

Por mais que os próximos rivais não ultrapassem o Brasil caso vençam os confrontos diretos, equipes como a Venezuela e Paraguai, atuais 6º e 7º colocados (os últimos que estão no G7 dos classificados) podem passar a seleção. Os venezuelanos estão empatados em pontos e os paraguaios chegaram a nove pontos.

A partida contra o Chile acontecerá no dia 10 de outubro no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, capital chilena. A bola rola às 21h. Já o Peru enfrenta o Brasil no dia 15 de outubro, às 21h45. Segundo a programação da Data Fifa, Dorival Jr. poderá trabalhar com o elenco convocado entre o dia 7 de outubro e o dia 15, data da última partida.