Quando serão os próximos jogos da seleção brasileira?

Em má fase, a seleção brasileira retorna neste mês para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois de duas partidas em setembro, com uma vitória e uma derrota (Equador e Paraguai, respectivamente), a equipe de Dorival Júnior encara os dois piores adversários da América do Sul neste momento, com a meta de se recuperar antes do final de 2024. A seleção ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias até aqui, com dez pontos somados.

No dia 10 de outubro, o Brasil enfrenta o Chile, no estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada do primeiro turno, às 21h (de Brasília). Depois disso, retorna ao País, para enfrentar o Peru, em 15 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, às 21h45. A seleção se prepara na Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento do clube, localizado no bairro da Barra Funda. Antes da viagem para Santiago, na quarta-feira, 9, Dorival planejou três sessões de treinamento – a primeira realizada nesta segunda-feira, com 15 minutos abertos à imprensa.

Anteriormente, os treinamentos do selecionado dirigido pelo técnico Dorival Júnior seriam no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A última vez que a seleção treinou no CT do Palmeiras foi em novembro de 2021 nas Eliminatórias passadas. Em nota, a CBF agradeceu ao Corinthians, mas não explicou o motivo da mudança.

A alteração acontece em meio à tensão entre Corinthians e CBF, pela entidade ter atendido o pedido do Flamengo para alteração da data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O clube alvinegro criticou a decisão e foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em busca do restabelecimento do calendário. Antes das partidas, a seleção já teve cinco cortes na lista inicial, divulgada por Dorival. O goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinicius Júnior tiveram de ser substituídos por lesões nos últimos dias.

Calendário da seleção brasileira

10/10 – Chile x Brasil

15/10 – Brasil x Peru

14/11 – Venezuela x Brasil

19/11 – Brasil x Uruguai

Situação de Dorival Jr.

Desde que assumiu a seleção em janeiro, após recusa de Carlo Ancelotti e desempenhos ruins de Fernando Diniz nos últimos jogos de 2023, Dorival esteve à frente em dez partidas. Soma quatro vitórias, cinco empates e um revés, com 14 gols marcados e nove sofridos – aproveitamento de 56,7% dos pontos disputados.

Mesmo sem empolgar, a tendência é que Dorival não seja demitido, ao menos até as próximas rodadas das Eliminatórias. Além de Chile e Peru, o Brasil ainda tem compromissos contra Venezuela e Uruguai em novembro. Três fatores podem entrar em conta para Dorival Júnior continuar na seleção brasileira, pelo menos até os próximos jogos das Eliminatórias:

Tempo de trabalho de Dorival Júnior

Período curto até a Copa do Mundo

Novo treinador seria o quarto no ciclo para o Mundial

Dorival não completou um ano à frente da seleção brasileira. Ele assumiu em janeiro e disputou apenas nove jogos até aqui – Tite, por exemplo, teve dois anos para trabalhar antes da Copa do Mundo 2018 e manteve o projeto para o Catar. Menos de dois anos separam a seleção brasileira do próximo Mundial, nos EUA, Canadá e México, fator que dificultaria o trabalho do próximo treinador.