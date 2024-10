Renato Gaúcho “devolve provocação” ao Inter após derrota do Grêmio: “Alegria deles é ganhar Gre-Nal”

O Grêmio perdeu o clássico diante do Internacional por 1 a 0 neste sábado (19), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante Borré fez o único gol da partida.

O Inter levou a melhor nos três clássicos disputados contra o Grêmio nesta temporada de 2024, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro e um pelo Campeonato Gaúcho. Nas redes sociais, o clube colorado provocou o grande rival após mais um triunfo no Gre-Nal. Dos lados do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho, em entrevista coletiva, "cutucou" o Inter, mesmo sendo derrotado no duelo deste sábado.

Renato Gaúcho em partida contra o Inter Foto: Lucas Uebel

“O Grêmio, nos últimos anos, tem ganhado campeonatos e Gre-Nais. Os colorados, com todo respeito, ficam satisfeitos quando ganham o Gre-Nal, mas não ganham campeonatos. O Grêmio perdeu os últimos três Gre-Nais, mas continua ganhando (títulos). Os colorados ganharam o Gre-Nal e estão satisfeitos. É o que eles têm durante os últimos anos. A alegria deles é ganhar Gre-Nal, eles que aproveitem. Enquanto isso, o Grêmio ganha títulos”, disparou Renato Gaúcho.

O treinador já buscou olhar para o futuro. Mas lembrou das dificuldades que o Grêmio tem enfrentado neste Campeonato Brasileiro. O time segue lutando contra o rebaixamento, agora na décima segunda posição, com 35 pontos.

“O planejamento continua. Infelizmente, a gente perdeu mais esse Gre-Nal. Foram três Gre-Nais (com derrota no ano), não jogamos nenhum na Arena. Jogamos dois aqui no Beira-Rio e um Gre-Nal em Curitiba. É difícil, não é só Gre-Nal, mas disputar um Campeonato Brasileiro, 80%, 85% fora de sua casa, faz uma diferença muito grande. Sem tirar os méritos do Inter, pode ter certeza que dentro de casa a coisa seria totalmente diferente”, garantiu.