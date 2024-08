Resultado do jogo: confira os placares de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 4 de agosto, foi de fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians não aproveitou duas expulsões sofridas pelo rival e empatou com o Juventude e voltou à zona de rebaixamento.

Já o Palmeiras sofreu, mas conseguiu arrancar um empate fora de casa com o Internacional. O atacante Rony foi o herói da partida. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

O jogador Rony, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Internacional, durante partida válida pela vigésima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Beira-Rio. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Campeonato Brasileiro

16h - Fluminense 1 x 0 Bahia

16h - Corinthians 1 x 1 Juventude

16h - Athletico-PR 0 x 2 Grêmio

17h - Internacional 1 x 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Ponte Preta 1 x 0 Avaí

18h30 - Novorizontino 2 x 1 Goiás

18h30 - Operário-PR 2 x 0 CRB

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Londrina 0 x 0 Floresta

16h30 - Ypiranga-RS 0 x 1 Ferroviária

19h - CSA 2 x 2 Náutico

19h - São Bernardo 2 x 0 Caxias

Campeonato Brasileiro Série D