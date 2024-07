Resultado do jogo: confira os placares de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 21 de julho, foi agitado no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Bahia e se livrou do Z-4. Fora de casa, o São Paulo ficou zerado contra o Juventude e saiu do G-4.

Nos demais jogos, o Grêmio bateu o Vitória, o Atlético-MG venceu o Vasco e o Red Bull Bragantino superou o Athletico-PR. Completando a rodada, o Fortaleza derrotou o Atlético-GO e o Cuiabá encara o Fluminense. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro

11h - Grêmio 2 x 0 Vitória

16h - Atlético-MG 2 x 0 Vasco

16h - Bahia 0 x 1 Corinthians

18h30 - Red Bull Bragantino 1 x 0 Athletico-PR

18h30 - Fortaleza 3 x 1 Atlético-GO

18h30 - Juventude 0 x 0 São Paulo

20h - Cuiabá x Fluminense

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Guarani 2 x 3 Goiás

18h30 - Botafogo-SP 2 x 2 Brusque

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Volta Redonda 3 x 0 Ypiranga-RS

19h - Náutico 2 x 2 Athletic Club

19h - Botafogo-PB 2 x 2 ABC

20h - São José-RS x Aparecidense

Campeonato Brasileiro Série D

16h - Maranhão 3 x 0 Fluminense-PI

16h - Tocantinópolis 1 x 0 Moto Club

16h - Águia de Marabá 0 x 0 River-PI

16h - Altos 2 x 1 Cametá

16h - Treze 2 x 0 Santa Cruz de Natal

16h - América-RN 2 x 1 Maracanã

16h - Iguatu 1 x 0 Sousa

16h - Potiguar de Mossoró 1 x 1 Atlético-CE

16h - ASA 2 x 0 Sergipe

16h - Retrô 2 x 1 CSE

16h - Jacuipense 3 x 0 Petrolina

16h - Itabaiana 1 x 2 Juazeirense

16h - FC Cascavel 3 x 0 Avenida

16h - Novo Hamburgo 1 x 0 Barra-SC

16h - Hercílio Luz 1 x 0 Cianorte

16h - Brasil de Pelotas 2 x 1 Concórdia