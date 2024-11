SAF da Portuguesa é apresentada e investimento pode ultrapassar marca de R$ 1 bilhão

A proposta do grupo será por 80% das ações da Portuguesa, mas o valor colocado no clube irá muito além da montagem do elenco. Dentre as promessas estão a quitação dos mais de R$ 450 milhões em dívidas, uma grande reforma no Canindé, incluindo clube social e construção de uma arena multiuso no lugar do estádio por R$ 500 milhões, além de mais de R$ 260 milhões pelos próximos cinco anos destinados ao time, sendo R$ 30 milhões já para a próxima temporada.

Na exposição, os empresários André Berenguer e Alexandre Bourgeois detalharam que o dinheiro destinado ao futebol previsto para as próximas temporadas não será apenas para a contratação de atletas, com os valores englobando melhorias no CT, investimento na base e também no futebol feminino.