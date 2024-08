San Lorenzo x Atlético-MG na Copa Libertadores: onde assistir ao vivo e escalação

O Galo de Gabriel Milito teve a segunda melhor campanha na fase de grupos e segue com os desfalques de Hulk e Eduardo Vargas. No ataque, Cadu deve ser titular, mas tem a concorrência do recém contratado Deyverson. No meio, há a dúvida se Zaracho ou Alan Franco serão titulares.

Na equipe argentina, o lateral e meia Nahuel Braida está fora por lesão, enquanto o zagueiro Jhohan Romaña está suspenso. O técnico Leandro Romagnoli deve fazer sua última partida como comandante da equipe, já que édiu demissão, mas foi convencido pela diretoria para seguir como treinador para o confronto.