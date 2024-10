Santos x Ceará na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Santos entra em campo nesta terça-feira, às 19h, para enfrentar o Ceará, com a responsabilidade de se manter na primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Para não falhar em sua missão, o técnico Fábio Carille conta com dois trunfos: o primeiro é a volta de jogadores experientes como Gil, Escobar e Diego Pituca em um momento decisivo. O outro, é defender uma escrita de nunca ter perdido para o rival do Nordeste atuando como mandante.

Com 56 pontos ao lado do Sport, mas no topo da tabela pelos critérios de desempate, o time santista sabe que não pode falhar sob o risco de comprometer não só a liderança, mas o objetivo de buscar o acesso à elite. Um novo revés e triunfos de Sport (56) e Novorizontino (54) colocariam a equipe de Fábio Carille em terceiro lugar. Quarto colocado com 53 pontos, o Mirassol poderia se igualar à equipe do litoral em caso de vitória na rodada.

Com 51 pontos, o Ceará vem embalado por dois triunfos seguidos e busca uma vaga na zona de acesso. O ambiente no clube cearense é de entusiasmo após a vitória de 2 a 1 sobre o Ituano. Sem problemas de escalação, o treinador Léo Condé jogou o favoritismo para os donos da casa. “O Santos é favorito por tudo que representa. Vamos para a Vila Belmiro com o intuito de fazer uma grande partida e obter um resultado satisfatório”, afirmou o comandante do Ceará.

SANTOS X CEARÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 22/10/2024

22/10/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR A SANTOS X CEARÁ AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Willian, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CEARÁ

CEARÁ: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lucas Mugni, Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Técnico: Léo Condé.

