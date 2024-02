O São Paulo decidiu aceitar o pedido de James Rodríguez e vai rescindir o contrato do colombiano. O jogador manifestou o desejo de sair do clube nos últimos dias. Ele não jogou pelo time em 2024, não foi inscrito no Campeonato Paulista e não atua desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão.

PUBLICIDADE A proposta de rescisão amigável partiu de James Rodríguez. O motivo para a saída seria que o jogador acredita que poderia ter mais oportunidades de jogo. Ele não viajou sequer com a delegação são-paulina que foi a Belo Horizonte para a Supercopa do Rei depois de ser informado que a comissão técnica avaliava que ele ainda não tinha condições de atuar. O colombiano vinha de recuperação de um estiramento na panturrilha direita. Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Lucas Moura, que estão lesionados, estiveram no Mineirão, junto de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube. O contrato do São Paulo com James iria até junho de 2025. O salário pago pelo clube bate em quase R$ 1 milhão por mês. A transferência não teve custos, já que James estava livre no mercado após deixar o Olympiacos, da Grécia.

James Rodríguez não foi inscrito no Paulistão e deixa o clube com apenas 14 jogos, todos em 2023. Foto: São Paulo Futebol Clube/Divulgação

Meio de campo já consolidado

Apesar do talento já mostrado pelo jogador na seleção colombiana e em clubes da Europa, o São Paulo não precisa necessariamente de James. No meio-campo do time de Carpini, há peças que têm funcionado bem. Até mesmo na Supercopa do Rei, quando Lucas não pôde jogar, Nikão assumiu a vaga. O técnico deu uma nova função para Alisson, e deu certo. Com Galoppo e o retorno de Nestor, o São Paulo terá uma unidade melhor do que com a eventual entrada de James, que já demonstrou não gostar de ficar fora.

Isso porque, assim como Dorival havia criado uma “cara” para o São Paulo antes mesmo da chegada do colombiano, Carpini monta um time na ausência do astro. Soma-se a isso o fato de ele não estar sequer inscrito no Campeonato Paulista.

Marca negativa com pênalti perdido

Ainda em 2023, James Rodríguez comentou sobre não saber do seu futuro e deixou aberto o caminho de saída, mas sem garantir que essa seria sua opção. Ele tem 14 jogos no São Paulo e um gol. James perdeu pênalti na eliminação do time da Sul-Americana. Em enquete feita pelo Estadão Esportes no X (antigo Twitter), 61% das respostas defendiam a saída do colombiano.