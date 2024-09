São Paulo erra, é frágil com reservas e leva virada do Inter no MorumBis

O São Paulo mostrou evidentes fragilidades neste domingo, abusou dos erros na defesa, foi dominado na maior parte do jogo e perdeu de virada do Internacional no MorumBis, por 3 a 1. Com reservas e pensando na Libertadores, o time tricolor jogou apenas os 15 minutos iniciais do duelo da 27ª rodada do Brasileirão. Depois, parou, levou três gols do rival gaúcho e terminou o duelo derrotado e cobrado por seus torcedores.

PUBLICIDADE O São Paulo não perdeu posições na rodada. Continua no quinto lugar, com 44 pontos, mas vê os rivais, como o próprio Inter, encostarem. O pensamento, por alguns dias, deixará de ser o Brasileirão. Os são-paulinos têm a cabeça no duelo decisivo contra o Botafogo pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no MorumBis. “É quarta-feira”, gritaram os são-paulinos ao final da partida, numa espécie de cobrança e apoio. O Inter alcançou seis rodadas sem ser derrotado no Brasileirão e consolidou a sua reação na competição, iniciada com a chegada de Roger Machado. São 41 pontos para o time gaúcho, que se fortalece na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Está a apenas um do Bahia, que abre o grupo dos seis primeiros colocados.

Foi de períodos distintos o primeiro tempo no MorumBis. O time quase todo resesrva do São Paulo foi superior até os 15 minutos, período em que dominou os gaúchos, abriu o placar e criou para até fazer mais. Foi de Luciano o gol que deixou os anfitriões em vantagem. O camisa 10, bem colocado na pequena área, recebeu de Lucas e girou para as redes aos cinco minutos.

Luciano marcou o único gol do São Paulo na derrota para o Inter Foto: Rubens Chiri/SPFC

Bobadilla teria feito um golaço se a bola não tivesse explodido na trave. Depois disso, o São Paulo e o Inter acordou. De desatento, sonolento e dominado a concentrado, efetivo e criativo, o Inter tomou conta do campo ofensivo e insistiu até empatar com Bruno Gomes, autor de um belo gol de canhota que morreu no ângulo direito de Jandrei.

O Inter se impôs, foi dominante na segunda etapa e resolveu em nove minutos um jogo que estava difícil e enrolado, aproveitando o nervosismo e erros do São Paulo na saída de bola. Dois meio-campistas marcaram aos 8 e aos 17 e definiram a vitória de virada dos gaúchos. O segundo, o da virada, foi uma jogada bem trabalhada que terminou com finalização seca e rasteira de Thiago Maia.

Alan Patrick, que havia participado do segundo gol, fez o terceiro em lance de raro talento. O camisa 10 emendou de primeira um violento chute que tocou no travessão antes de entrar no gol defendido por Jandrei.

Inconformado, Zubeldía lançou mão de seus principais titulares que estavam no banco. Usou Calleri e Nestor, por exemplo, mas a equipe não reagiu. Teve alguns lampejos no ataque, mas seguiu dominada pelo Inter, que empurrou os paulistas, fez o tempo passar e acelerou o jogo quando quis. Como não precisava, acelerou pouco, o suficiente para se manter no ataque e deixar os mandantes longe do gol até a partida terminar.

SÃO PAULO 1 X 3 INTERNACIONAL