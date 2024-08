Após vencerem seus respectivos jogos de ida pela Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o time carioca em casa, no Estádio do Morumbis, na zona oeste paulista. A partida está marcada para este sábado, 3, às 21h30 (horário de Brasília).

Depois de derrotar o Goiás em casa por 2 a 0, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão na tentativa de se aproximar do G4. Agora em sexto lugar na competição, caso vença, o time da capital paulista vai a 35 pontos e empata com o Cruzeiro, mas continua na mesma posição. O positivo é que, nesse cenário, o clube tricolor ficaria a somente um ponto de distância do Fortaleza, atual quarto colocado. Contra o Flamengo, o São Paulo não poderá contar com Luciano, suspenso após tomar o terceiro amarelo.

Após o vacilo do Botafogo na última rodada (perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro), o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. Com 40 pontos, o time rubro-negro tem a mesma pontuação que o rival de estado — mas tem melhor saldo de gols e uma partida jogada a menos. Na Copa do Brasil, os liderados de Tite vêm de uma vitória: derrotaram o Palmeiras de Abel Ferreira por 2 a 0, no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 03/08/2024

03/08/2024 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X FLAMENGO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) Globo (TV aberta)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Viña, Allan, Léo Ortiz, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E FLAMENGO