São Paulo x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

São Paulo e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado, dia 3 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no estádio do MorumBis, na capital paulista.

PUBLICIDADE O tricolor paulista venceu o Goiás por 2 a 0 na última terça-feira, 30, e encaminhou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com o bom resultado, o técnico argentino Luis Zubeldía volta a focar no Brasileirão e deve entrar com força máxima contra o rival carioca. Em sexto lugar do campeonato nacional, o São Paulo se afastou do G-4 após três jogos sem vencer. Atualmente, a equipe paulista está com 32 pontos. Para o confronto contra o clube rubro-negro, a equipe tricolor não contará com Luciano, que está suspenso.

Veja onde assistir ao jogo entre São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Dessa forma, o atacante Erick deve assumir a vaga do camisa 10. O São Paulo também contará com presença máxima de sua torcida. Ao todo, já foram vendidos mais de 50 mil ingressos para o jogo e não será surpresa caso o MorumBis esteja lotado no sábado à noite.

Do outro lado do campo, o Flamengo também vem de vitória pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, 31, o time carioca venceu do Palmeiras por 2 a 0 e criou boa vantagem para se classificar para as quartas de final do torneio.

No Brasileirão, a equipe de Tite é líder e deseja manter a boa fase. Para o confronto com o rival paulista, no entanto, o treinador deve poupar os titulares e entrar com um time bem modificado. Ao todo, quatro jogadores não foram relacionados contra o São Paulo: Pedro e Luiz Araújo, suspenso, e Everton Cebolinha e De La Cruz, poupados por desconforto físico.

Quem deve retornar ao time é Bruno Henrique, que pode compor o trio de ataque flamenguista com Carlinhos e Gabigol.

Publicidade

SÃO PAULO X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 03/08/2024

: 03/08/2024 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Local: MorumBis, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X FLAMENGO

Globo (TV Aberta)

(TV Aberta) Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña; Léo Ortiz, Allan e Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos. Técnico: Tite.