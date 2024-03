Galvão Bueno elogia convocação de Dorival e comenta expectativa para amistosos; veja vídeo

Uma das críticas que repercutiram nas redes sociais foi a convocação muitos jogadores com quem Dorival já trabalhou no São Paulo, como Rafael, Pablo Maia e Beraldo (hoje no PSG). Galvão, por outro lado, elogiou os três, principalmente o zagueiro.

Ainda na defesa, Galvão Bueno tocou em outro ponto polêmico: Murilo, do Palmeiras. Nas redes sociais, as críticas são por Dorival não ter chamado também Murillo, do Nottingham Forest e formado pelo Corinthians. “Murillo do Palmeiras há algum tempo merecia uma convocação. Uma carreira com o sarrafo lá em cima”, comentou sobre o zagueiro palmeirense de 26 anos.