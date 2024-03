Santos fecha acordo de transmissão com a Globo para a Série B; saiba como vai funcionar

O Santos anunciou, nesta sexta-feira, uma parceria com a Globo para a transmissão dos 19 jogos do time como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com comunicado conjunto do clube e da rede de televisão, todas essas partidas terão exibição no Premiere, braço pay-per-view do grupo, e algumas delas serão exibidas na SporTV e no canal aberto da emissora carioca.

“Essa parceria entre Santos e Globo é mais uma demonstração de mútua confiança e credibilidade. Trata-se de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, se unindo a um clube de dimensão histórica. Com certeza as transmissões valorizarão o nosso torcedor”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Santos terá seus jogos da Série B transmitidos por canais do Grupo Globo. Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão

“É uma satisfação celebrar mais um acordo com o Santos, que reforça a nossa longa parceria. Principalmente neste ano muito importante para o clube”, acrescentou Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo. A Série B do Brasileirão começa no dia 20 de abril.