Sérvia x Espanha na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

Dona da casa, a Sérvia teve um desempenho abaixo do esperado e foi eliminada ainda na fase de grupos da Eurocopa, após acumular dois empates e uma derrota. Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic, dois dos principais nomes da seleção europeia, estão fora da partida por problemas físicos. Dusan Vlahovic, artilheiro da Juventus, não foi chamado por Dragan Stojković nesta convocação.

Já a Espanha, atual campeã europeia, chega motivada como atual detentora do título da Eurocopa e da Liga das Nações. No título mais recente, venceu as sete partidas que disputou, com destaque para os desempenhos de Nico Williams e Lamine Yamal. O título da Euro se deu após vitória por 2 a 1 diante da Espanha na decisão.