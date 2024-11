Suíça x Sérvia: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A fase de grupos da Liga das Nações está prestes a ser encerrada. Neste último período de Data Fifa da temporada de 2024, as seleções membros da UEFA vão à campo para disputar as duas últimas partidas desta parte do torneio. Entre elas, estão Suíça e Sérvia, que se enfrentam nesta sexta-feira, em território suíço. O jogo se inicia às 16h45 (horário de Brasília).

Última colocada do grupo 4, a Suíça já praticamente não tem chances de conseguir ficar entre as duas primeiras colocadas nesta fase. Com 1 ponto somente, a seleção só conseguiu angariar um empate — contra a Dinamarca, em outubro. De resto, perdeu todos os demais jogos. Ainda assim, a equipe tem a chance de ultrapassar a Sérvia, caso vença a adversária nesta sexta e na próxima semana, e os sérvios percam também o último jogo do torneio.

Veja onde assistir a Suíça x Sérvia ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já a Sérvia ainda tem a chance de ficar na segunda colocação do grupo 4, a depender de seus resultados e dos da Dinamarca. Com 4 pontos, os sérvios podem ultrapassar os dinamarqueses, que possuem 7. Caso vença a Suíça, a seleção sérvia só precisará vencer a própria Dinamarca na próxima rodada da fase de grupos para superá-la em pontos.

SUÍÇA X SÉRVIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 15/11/2024

15/11/2024 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Letzigrund, em Zurique (SUI)

ONDE ASSISTIR A SUÍÇA X SÉRVIA AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÍÇA

SUÍÇA: Kobel; Widmer, Hajdari, Comert e Rodríguez; Freuler e Xhaka; Amdouni, Rieder e Aebischer; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SÉRVIA

SÉRVIA: Petrovic; Erakovic, Milenkovic e Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic e Terzic; Samardzic; Vlahovic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SUÍÇA E SÉRVIA