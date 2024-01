Unionistas x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Derrotado por 4 a 1 pelo Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha, domingo, o Barcelona volta a campo às 15h30 desta quinta-feira para enfrentar o Unionistas, time da terceira divisão, em duelo das oitavas de final da Copa do Rei. Assim como nas fases anteriores, a classificação para as quartas de final é decidida em jogo único e com mando da equipe de menor divisão. Por isso, a partida será em Salamanca, casa dos adversários dos barcelonistas.

Há muita expectativa para que o brasileiro Vitor Roque ganhe mais minutos de jogo com a camisa culé. Além dos torcedores, a própria imprensa catalã tem criticado o técnico Xavi Hernández por não usar o garoto contratado junto ao Athletico-PR. O jornal Mundo Deportivo, por exemplo, reclamou do fato de o atacante brasileiro não ter sido utilizado “um minuto sequer” no clássico com os rivais merengues.

Barcelona tenta se recuperar após derrota para o Real Madrid na Supercopa. Foto: Arte/Estadão

UNIONISTAS X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 18/01

18/01 HORÁRIO: 15h30 (de Brasília).

15h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Municipal Reina Sofía, em Salamanca, na Espanha.

ONDE ASSISTIR UNIONISTAS X BARCELONA AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE UNIONISTAS X BARCELONA

UNIONISTAS: Martínez; Carlos Giménez, Ramiro, Erik Ruiz e Jon Rojo; Nespral, Adri Gómez (Jordi Tur ou Javi Villar), Álvaro Goméz e Alfred Planas; Slavy e Losada. Técnico: Dani Ponz

Martínez; Carlos Giménez, Ramiro, Erik Ruiz e Jon Rojo; Nespral, Adri Gómez (Jordi Tur ou Javi Villar), Álvaro Goméz e Alfred Planas; Slavy e Losada. Técnico: Dani Ponz BARCELONA: Iñaki Peña; Héctor Fort, Koundé, Christensen e Balde; Oriol Romeu, Sergi Roberto e Fermín; Ferran Torres, Vitor Roque e João Félix. Técnico: Xavi Hernández.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNIONISTAS X BARCELONA