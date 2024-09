Vargas ignora queda de goleiro adversário e faz gol polêmico em Chile x Bolívia; veja vídeo

O atacante chileno do Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, protagonizou um lance polêmico na partida entre Chile e Bolívia, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. No fim da primeira etapa, o jogador se aproveitou da queda do goleiro Lampe para marcar o gol de empate de sua seleção.

O arqueiro boliviano caiu para trás logo depois de dominar a bola, o que deixou a redonda livre para o camisa 11 do Chile arrancar e finalizar com o gol completamente vazio.

Em seguida, Vargas foi cobrado por jogadores da Bolívia por não ter parado o lance em uma suposta lesão do goleiro e ter tido uma postura pró fair play.

Eduardo Vargas comemora gol polêmico diante da Bolívia enquanto adversário reclamam pelo atacante não ter tido postura pró fair play Foto: Rodrigo Arangua/AFP

O atacante mal comemorou o gol, fez apenas um coração com as mãos e saiu caminhando normalmente após o lance. Naquele momento, o placar ficou em 1 a 1 na partida. Lampe pediu para sair de campo e foi substituído por Viscarra, goleiro reserva da seleção. Apesar da confusão, o placar não durou muito tempo. A Bolívia fez 2 a 1 poucos minutos depois e o placar se manteve até o apito final.

Essa foi a segunda vitória seguida dos bolivianos na competição. Na última rodada, a equipe goleou a Venezuela por 4 a 0 jogando em casa, na altitude de El Alto. Com a vitória em Santiago, capital chilena, a Bolívia pulou para 7º entrou no G7, grupos dos classificados para o próximo Mundial.

Vale lembrar que, a partir desta edição, o número de classificados aumentou. Os seis primeiros garantem vaga direta e o sétimo colocado passa para a repescagem. O Chile permanece na 9º posição com apenas 5 pontos e não ganha há cinco partidas.