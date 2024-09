Liga das Nações e mais confira os resultados dos jogos desta terça-feira no futebol

Na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, a Holanda até saiu na frente do placar diante da Alemanha, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo e só conseguiu buscar o empate na segunda etapa. As duas seleções protagonizaram uma partida movimentada válida pela Liga das Nações da Uefa.

Ainda pela Liga A, mais um empate. Hungria e Bósnia não fizeram uma partida tão movimentada como a outra e o placar terminou zerado na Puskás Aréna, em Budapeste.

Holanda e Alemanha se enfrentaram pela Liga das Nações da UEFA na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, e empataram por 2 a 2. Foto: Peter Dejong/AP

PUBLICIDADE A Liga B na Uefa ainda teve vitória da Inglaterra em cima Finlândia por 2 a 0. Os atuais vice-campeões da Eurocopa foram rebaixados na última edição da competição e disputam a segunda divisão do torneio. Para completar os placares na Liga B, a República Tcheca venceu Ucrânia, Grécia bateu a Irlanda e a Albânia foi derrotada em casa pela Geórgia.

Na Copa Africana de Nações, destaque para o placar elástica da Argélia em cima da Libéria, por 3 a 0, e a goleada do Egito contra Botsuana por 4 a 0. O Japão foi outra seleção que goleou nesta terça-feira. 5 a 0 sem dificuldade em cima do Bahrein. Veja todos os resultados desta terça-feira no futebol.

Liga das Nações UEFA

Liga A

15h45 - Holanda 2 x 2 Alemanha

15h45 - Hungria 0 x 0 Bósnia

Liga B

15h45 - Albânia 0 x 1 Geórgia

15h45 - Inglaterra 2 x 0 Finlândia

15h45 - Tchéquia 3 x 2 Ucrânia

15h45 - Irlanda 0 x 2 Grécia

Liga C

13h - Letônia 1 x 0 Ilhas Faroé

15h45 - Macedônia do Norte 2 x 0 Armênia

Liga D

15h45 - Andorra 0 X 1 Malta

Copa Africana de Nações

10h - Ruanda 0 x 0 Nigéria

10h - Sudão do Sul 2 x 3 África do Sul

10h - eSwatini 0 x 1 Mali

10h - Botsuana 0 x 4 Egito

10h - Moçambique 2 x 1 Guiné-Bissau

13h - Gabão 2 x 0 República Centro-Africana

13h - Guiné 1 x 2 Tanzânia

13h - Namíbia 1 x 2 Quênia

13h - Zimbábue 0 x 0 Camarões

13h - Libéria 0 x 3 Argélia

16h - Cabo Verde 2 x 0 Mauritânia

16h - Benim 2 x 1 Líbia

16h - Burkina Faso 3 x 1 Malawi

16h - Chade 0 x 2 Costa do Marfim

16h - Zâmbia 3 x 2 Serra Leoa

Eliminatórias asiáticas

9h - Coreia do Nortes 2 x 2 Catar

9h - Indonésia 0 x 0 Austrália

9h - China 1 x 2 Arábia Saudita

11h - Quirguistão 2 x 3 Uzbequistão

11h - Omã 1 x 3 Coreia do Sul

11h - Palestina 1 x 3 Jordânia

13h - Bahrein 0 x 5 Japão

13h - Emirados Árabes Unidos 0 x 1 Irã

15h - Kuwait 0 x 0 Iraque

Liga das Nações CONCACAF