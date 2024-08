Vasco da Gama x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalação

Vasco da Gama e Athletico-PR jogam na noite desta quinta-feira, dia 29 de agosto, às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida ocorre no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Na última segunda-feira, 26, ambas as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, o time carioca venceu o jogo por 2 a 1 de virada. Para o mata-mata, no entanto, o Furacão busca se vingar do resultado.

Vasco e Athletico-PR se enfrentam pela Copa do Brasil. Foto: Arte (Estadão)

VASCO DA GAMA X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data : 28/08/2024.

: 28/08/2024. Horário : 20h (horário de Brasília).

: 20h (horário de Brasília). Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR VASCO DA GAMA X ATHLETICO-PR AO VIVO

Prime Vídeo (Streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO DA GAMA

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet; Adson, Rayan e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Léo Link; Thiago Heleno, Kaique Rocha e Lucas Esquivel; Erick, Gabriel Girotto, João Cruz e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO DA GAMA E ATHLETICO-PR

26/08/2024 - Vasco da Gama 2 x 1 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro