Veja os memes após o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa realizou nesta quinta-feira, 5, o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes e 2025. Os times cariocas, Fluminense e Flamengo, caíram nas chaves mais acessíveis. Já Palmeiras e Botafogo vão encarar adversários mais complexos. A definição das equipes repercutiu nas redes sociais.

Com três cariocas na competição, teve brincadeira com o Vasco, único clube do Rio de Janeiro fora do Mundial. A escolha de Romero Britto como representante do Brasil também não passou desapercebida. Também tiveram memes com o fato do Palmeiras enfrentar o time do Messi no campeonato.

Fifa sorteia os grupos do Mundial de Clubes de 2025 Foto: Brennan Asplen/BRENNAN ASPLEN