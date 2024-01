Xavi anuncia que vai deixar o Barcelona: ‘É hora de ir embora’

A derrota de 5 a 3 do Barcelona para o Villarreal neste sábado, dia 27, pelo Campeonato Espanhol, causou profundos estragos no time catalão. O maior deles, além do revés, é a saída de Xavi Hernández do comando da equipe. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador abriu o jogo e comentou sobre o seu descontentamento como o momento da equipe e, principalmente, a pressão que vem sofrendo pelos resultados recentes.

PUBLICIDADE “Situação que exige bom senso. Decidi que no dia 30 de junho não continuarei mais como treinador do Barcelona. Tenho conversado com a diretoria e acho que o clube precisa de uma mudança de dinâmica. Pensando no clube e nos jogadores, acho que vão se libertar e ter mais tranquilidade”, afirmou o treinador. “Chegamos a um ponto sem volta. É hora de mudar. Como ‘culé’, acho que é hora de ir embora”, completou. Xavi é o segundo treinador de um grande da Europa que anuncia seu fim de linha nesta temporada. Klopp fez o mesmo em relação ao Liverpool. Ambos ficam no cargo até o fim da temporada e depois vão embora. Isso dará tempo para as diretorias arrumarem outro treinador.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Os recentes resultados do Barcelona vêm contribuindo para aumentar a pressão sobre o treinador. O primeiro sintoma foi o vice-campeonato da Supercopa da Espanha para o Real Madrid. A queda para o Athletic de Bilbal, nas quartas de final da Copa do Rei piorou ainda mais o ambiente.

Xavi Hernández anunciou que deixará o comando do Barcelona ao fim da temporada, em junho. Foto: Enric Fontcuberta/ EFE

“A sensação de ser treinador do Barça é desagradável, é cruel, você sente que muitas vezes te desrespeitam, que seu trabalho não é valorizado. Isso é um dreno terrível para a saúde mental. Sou um cara muito positivo, mas a energia está caindo a tal ponto que não tem mais sentido continuar”, afirmou o treinador.

Xavi continua até o dia 30 de junho e garante que nesses meses que faltam para a sua saída, todos no elenco vão fazer o seu melhor. “Espero que possamos ganhar a Liga dos Campeões. Vamos lutar e competir”, afirmou o treinador.