Yuri Lima faz gol após 8 anos de jejum e comete pênalti em meio à acusação de traição de Iza

A noite desta quarta-feira, dia de 10 julho, não será esquecida pelo volante Yuri Lima. O jogador, que atua pelo Mirassol, capitaneou uma partida pelo clube do interior de São Paulo na Copa Paulista, fez um gol após oito anos de jejum e foi responsável pela falta que gerou um pênalti para o Grêmio Prudente, adversário da noite.

Os acontecimentos fora de campo, no entanto, foram ainda mais movimentados. Às 19h, momento em que a partida no estádio do Maião começava, a cantora Iza, ex-namorada do meio-campista, anunciava em suas redes sociais o fim do relacionamento entre os dois. Segundo a artista, Lima a traiu enquanto ela estava grávida.

Yuri Lima marca seu segundo gol na carreira em mesma noite que é acusado de traição por sua ex-namorada Iza. Foto: Divulgação/Mirassol

PUBLICIDADE Em campo, Lima não parecia ciente de que sua vida pessoal havia se tornando o assunto mais comentado nas redes sociais brasileiras. O atacante foi titular do confronto e teve tranquilidade o suficiente para fazer um gol, algo que não acontecia há mais de oito anos. Após uma cobrança de escanteio, a bola foi rebatida por um defensor do Grêmio Prudente e acabou ficando viva na pequena área. O volante não pensou duas vezes e estufou as redes adversárias. É o segundo gol de Lima em toda a sua carreira. O primeiro foi feito em 2016, quando ele ainda atuava pelo Santos. Na ocasião, o time do litoral paulista enfrentava a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador ainda protagonizou outro momento capital da partida. Aos 23 minutos do segundo tempo, Lima deu um encontrão no atacante Matheus Martins dentro da área. Pênalti marcado pelo juiz e gol convertido pelo Grêmio Prudente. O Mirassol ainda encontrou um gol de empate e, ao final da partida, o placar marcava 2 a 2.

Como profissional, Yuri Lima teve passagem no Audax, no Santos, no Fluminense, no Cuiabá, no Juventude e agora defende o Mirassol. Até o momento, como jogador profissional, Yuri marcou dois gols e deu duas assistências em pouco mais de 200 jogos. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em valores de jogadores e transferências de clubes, Yuri Lima tem o valor de mercado estipulado em R$ 3 milhões.