O Internacional tenta se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro. Vivendo boa fase na competição, o time do técnico Roger Machado recebe o Vitória neste domingo, 29, às 18h30 (de Brasília). O duelo será realizado no estádio do Beira-Rio.

Após o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, o técnico Roger Machado afirmou que o objetivo do Inter na competição é conseguir uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, mas não descartou as chances de título do time gaúcho.

Internacional x Vitória pelo Campeonato Brasileiro Foto: Arte Estadão

Otimismo é válido. O torcedor só está esperançoso porque o que vê em campo o permite sonhar, mas precisamos saber o que nos trouxe até aqui. Matematicamente é possível, mas o percentual é pequeno. Brigamos para escalar a tabela porque mantém viva a chance do primeiro lugar", disse o treinador. "O objetivo é a vaga na Libertadores, mas a esperança do título está viva, ou tira o ânimo dos jogadores e torcedores. Brigaremos por coisas grandes. Temos de nos posicionar à frente para que os adversários nos vejam pertinho. Estamos perto, com um jogo a menos", lembrou.

No Brasileirão, o Internacional não foi derrotado nos últimos sete compromissos. Neste período, o time gaúcho obteve cinco vitórias e dois empates, conseguindo subir na tabela de classificação.

O Inter tem problemas para montar o setor defensivo para a partida deste domingo. Mercado e Rogel estão machucados. Já Igor Gomes tem negociações avançadas para defender o Shabab Al Ahli. Clayton Sampaio deve atuar na zaga ao lado de Vitão.

Embalado por dois triunfos nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Atlético-GO e Juventude, o Vitória tenta se afastar da zona de rebaixamento. O time baiano está na décima sexta posição, a primeira colocação fora do Z-4.

Para o jogo deste domingo, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Caio Vinícius (transição), Patrick Calmon, Gabriel Santiago, Camutanga e Willean Lepo (lesionados), além de Janderson (suspenso). O atacante Osvaldo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e também é desfalque.

INTERNACIONAL X VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 29/09/2024.

29/09/2024. Horário: 18h30 (de Brasília).

18h30 (de Brasília). Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X VITÓRIA AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA