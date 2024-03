LeBron pode alcançar 40 mil pontos na NBA; confira os 5 maiores cestinhas do basquete mundial

LeBron James está cada vez mais perto de chegar aos 40 mil pontos feitos em partidas da NBA. O astro do basquete americano pode alcançar o recorde histórico em sua carreira neste sábado, dia 2, na partida do Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets, disputada às 22h30 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão via TV fechada do canal ESPN e da plataforma Star+ (streaming).

Na quinta-feira, dia 29, o atleta, que foi fundamental na vitória de sua equipe sobre o Los Angeles Clippers por 116 a 122, de virada, fez 34 pontos e chegou à incrível marca de 39.960. Na madrugada seguinte, em partida contra o Washington Wizards, vencida por 134 a 131, mais 31 pontos e um total de 39.991. Faltam, portanto, apenas nove pontos para que LeBron possa atingir um novo recorde em sua carreira.

LeBron James pode atingir marca histórica neste sábado Foto: Katelyn Mulcahy/AFP

Caso chegue à marca, o astro do basquete pode ser homenageado na quadra durante a partida. Para isso, ele pode fazer, por exemplo, três arremessos de três ou cinco bolas de dois pontos. Além de estabelecer um recorde histórico na NBA, LeBron pode ainda ficar cada vez mais perto de atingir a marca do brasileiro Oscar Schimidt em toda a sua carreira.

Maiores cestinhas da história do basquete

O “Mão Santa”, que jamais disputou a liga americana de basquete, fez 49.737 pontos. Atrás do brasileiro e de LeBron, completam o top-5 Kareem Abdul-Jabbar, com 44.400 pontos; Karl Malone, que fez 42.005; e Kobe Bryant, com 39.790 pontos.