‘Logo estarei de volta’, promete Luisa Baptista em primeira aparição após atropelamento; veja vídeo

Ainda internada, em processo de recuperação, Luisa prometeu voltar às suas atividades em breve: “Oi, pessoal. Estou aqui com os cachorros na visita pet. Estou me divertindo com eles e me recuperando bem. Logo, logo estarei de volta”.

Luisa foi vítima de uma colisão com uma moto no dia 23 de dezembro de 2023, durante um treinamento de ciclismo na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329). O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas graves na tíbia e no fêmur, necessitando de atendimento emergencial. Ela foi entubada ainda no local e transferida em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.