Opinião | Conmebol finaliza acordo para Lima receber a final da Libertadores, e Brasília deve ficar sem jogo

A cidade de Lima, no Peru, deve ser anunciada em breve como sede da final da Copa Libertadores de 2025. O Monumental, do Universitario, é o estádio favorito para receber, em 29 de novembro, pela segunda vez a decisão da competição de clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Em 2019, Flamengo x River Plate-ARG se enfrentaram no local com vitória brasileira por 2 a 1. Foi a primeira edição da Libertadores sem a tradicional “ida e volta” em uma final.

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, se candidatou para ser sede da partida. A proposta foi apresentada em dezembro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O estádio Centenário, em Montevidéu, também oficializou o desejo de receber o evento.

Monumental de Lima, palco da final da Libertadores de 2019 Foto: Monumental de Lima

PUBLICIDADE A decisão em 2019, entre Flamengo e River, teve ótimo público em Lima, mesmo com o jogo organizado em menos de 20 dias. Por distúrbios sociais locais, e questões burocráticas sobre impostos, Santiago, no Chile, desistiu da organização em cima da hora. A direção da Conmebol tem uma dívida de gratidão com a Federação Peruana de Futebol (FPF) e com o governo do país. O Monumental, com capacidade para 80 mil pessoas, é o local considerado ideal, apesar de haver na cidade uma segunda opção, o Estádio Nacional, caso seja necessário.

Internamente, a Conmebol também avalia ser melhor tirar do Brasil e do Uruguai a final em momento que temas de discriminação, principalmente o racismo, tem protagonizado seus torneios. O evento em Brasília, a depender dos adversários, poderia tornar o assunto pauta principal durante toda a semana.

Sete clubes brasileiros podem entrar em campo em 29 de novembro: Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Internacional, Bahia e Fortaleza estão na fase de grupos, que tem nesta semana a segunda rodada em andamento. O Brasil conquistou as últimas seis Libertadores, duas vezes com Palmeiras e Flamengo. Fluminense e Botafogo ganharam uma cada.

A final da Copa Sul-Americana, segundo torneio de clubes em importância, será em 22 de novembro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, que tem capacidade para 35 mil pessoas.

As finais únicas da Libertadores

Formato adotado em 2019, a final em jogo único já foi disputada duas vezes no Maracanã, no Rio, uma delas, em 2020, entre Palmeiras e Santos, sem torcedores por causa da pandemia de Covid-19. O Palmeiras venceu por 1 a 0. Em 2023, o Fluminense, jogando em casa, bateu o Boca Juniors-ARG por 2 a 1 e levou sua primeira taça. Em 2019, o estádio Monumental de Lima, no Peru, foi palco dos 2 a 1 do Flamengo sobre o River Plate-ARG e outro Monumental, o de Guayaquil, no Equador, foi sede em 2022, quando o Rubro-Negro carioca bateu o Athletico-PR por 1 a 0.

A decisão de 2024 foi no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, em mais uma final brasileira, desta vez entre Atlético e Botafogo. Os cariocas fizeram 3 a 1.