Olimpíadas 2024: Alison dos Santos, o Piu, espanta desconfiança e é bronze nos 400m com barreiras

“Essa competição foi um pouco pesada para mim no psicológico. Eu me sinto bem, estou preparado para correr bem mais rápido do que eu corri, mas o psicológico foi difiícil. Passei por uma experiência de estar correndo e não estar aproveitando. Poder chegar, recuperar um pouco da minha essência em uma final, falar: ‘estou bem, tranquilo, leve, vou me divertir, aproveitar barreira por barreira’. Foi o que eu fiz. Me senti feliz e fiz o que eu amo”, disse Alison à Globo.

O ouro ficou com o americano Rai Benjamin, dono do tempo de 46s46, e a prata foi conquistada pelo norueguês Karsten Warholm, com 47s06. Ao lado do atleta paulista, os dois eram as grandes estrelas da prova.